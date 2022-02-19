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Dünya

Donbas’ta saldırı: Bir Ukrayna askeri daha hayatını kaybetti, 4 asker de ağır yaralandı

"Durum kontrol altında"

19 Şubat 2022 20:20

Ukrayna ordusu, Donbass’ta düzenlenen saldırıda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden Donbass'taki son duruma yönelik açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi. Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle ateşkesin 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.

Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.

700 bin kişi şehri terk etti

Donetsk'te ilk etapta kadın ve çocukların içinde olduğu otobüsler şehri terk etti. Donetsk'ten yaklaşık 700 bin kişinin Rusya'ya tahliye edilmesi planlanıyor.

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