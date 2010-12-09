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DONANMADAKİ ARAMAYI ASKER YAPTI İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 14:10

-DONANMADAKİ ARAMAYI ASKER YAPTI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Fikret Seçen, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde yapılan aramanın, kendi nezaretinde askeri makamlarca yapıldığını bildirdi.  Seçen, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan ''Polis, donanmaya baskın yaptı'' şeklindeki ifadelerin yanlış olduğunu ifade etti. Yasa gereği Donanma Komutanlığına polisin giremeyeceğini, ancak askerler isterse bunun gerçekleşebileceğini belirten Savcı Seçen, ''Arama, benim nezaretimde askeri makamlarca yapıldı'' dedi. 

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