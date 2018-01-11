Donanma'da görevli 3 asker, FETÖ itirafçısı oldu

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'nda görevli Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E. Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılarının olduğunu belirtip, itirafçı oldu.

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı\'nda görevli olan Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılarının olduğunu söyleyerek teslim oldu. İtirafçı olmak istediği iddia edilen yarbay ile astsubayların, kripto FETÖ\'cüler içerisinde yer aldığı ve haklarında açılmış soruşturma bulunmadığı ifade edildi. 3 asker ile ilgili Emniyet\'te işlem başlatıldı.