T24 LogoT24 Logo
Gündem

Donanma'da görevli 3 asker, FETÖ itirafçısı oldu

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'nda görevli Yarbay E

11 Ocak 2018 19:10

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'nda görevli Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E. Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılarının olduğunu belirtip, itirafçı oldu.
Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı\'nda görevli olan Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılarının olduğunu söyleyerek teslim oldu. İtirafçı olmak istediği iddia edilen yarbay ile astsubayların, kripto FETÖ\'cüler içerisinde yer aldığı ve haklarında açılmış soruşturma bulunmadığı ifade edildi. 3 asker ile ilgili Emniyet\'te işlem başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİTKocaeli DHADONANMA KomutanlığıEmniyet MüdürlüğüFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYKocaeli GölcükDonanma KomutanlığıYarbayKocaeli Emniyet MüdürlüğüFETÖPDYFETÖEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24