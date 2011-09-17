Donanma Rumlar’ın sondajına karşı bölgede!

T24 - Rumlar’ın Akdeniz’de doğalgaz için sondaj yapma izni verdiği Amerikan Noble şirketi, bölgeye ilk sondaj makinesini yerleştirdi. Türk donanması ve savaş uçakları bölgeye sevk edildi. Türk tezlerine BM’den destek geldi: Ada çevresindeki doğal kaynaklarda Kıbrıslı Türkler’in de hakkı var...





Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ’nin “KKTC ile Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması yapacağız” uyarısına rağmen ilan ettikleri “münhasır ekonomik bölge”ye doğalgaz araması için sondaj makinasını yerleştirdi. Rumlar’ın bölgede sondaj yapma izni verdiği Houston merkezli Amerikan Noble şirketi, Türkiye’nin savaş gemilerini gönderme tehdidine rağmen 21 Eylül ’de sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Rum basını, Türk donanma gemileri ve uçaklarının sondaj alanını uzaktan izlediğini ve Kıbrıs Rum Kesimi deniz ya da hava bölgesini ihlal etmediğini yazdı.



Öte yandan Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Savunma Bakanı Dimitris İliadis ve ana muhalefet partisi DİSİ ’nin Başkanı Nikos Anastasiadis ABD ve İngiliz yetkililerle gerçekleştirdikleri temaslarda Türkiye ’ye yönelik tepkilerini dile getirirken, Rum Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Gazetenin haberine göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, KKTC ile Türkiye arasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin herhangi bir bölgesinde, gerek denizde gerekse karada doğal kaynakların çıkarılmasına ilişkin imzalanacak her türlü anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Bakanlık açıklamasında; Güney Kıbrıs ’ın kıta sahanlığındaki egemenlik haklarına uluslararası hukuka göre sahip olmayı sürdürdüğü ve Türkiye ’nin hiçbir anlaşmasının ya da kararının bu hakları etkileyemeyeceği ileri sürüldü.





Rumlar’dan diplomatik atak



Türkiye ’nin KKTC ile MEB’lerin belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalayacağı açıklamasının kışkırtmadan başka bir şey olmadığı öne sürülen açıklamada, “Türkiye’nin tehdit etmeyi ve yasadışı davranmayı bırakarak Kıbrıs Türk liderliğini, Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması için müzakere masasında iyi niyet göstermeye ikna etmesi gerektiği ” de ileri sürüldü. Öte yandan Rum Savunma Bakanı Dimitris İliadis ise, “uluslararası toplumun bölgede hoş olmayan gelişmelerin yaşanmasına müsaade etmeyeceğini ” savundu. Gazetenin haberine göre İliadis dün ABD ’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andrew J. Schofe ve savunma ataşesiyle, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle doğalgaz kazıları ve Türkiye ’nin tutumunu görüştü. İlidias görüşmede, ABD ’nin konu hakkında izlediği net tutumdan ötürü Schofe ’ye teşekkürlerini ifade ederek, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını, Uluslararası Deniz Hukuku anlaşması ile BM ’nin ilgili anlaşmalarına tam saygı çerçevesinde icra edeceğini savundu. Gazete, İliadis ’in ayrıca bugün Atina ’ya gideceğini ve Yunan Savunma Bakanı Panos Beğlitis ’le görüşeceğini yazdı. Diğer yandan DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis; İngiltere Yüksek Komiseri Mathiew Kidd ’le gerçekleştirdiği görüşmede, Güney Kıbrıs ’ın egemenlik haklarının savunulmasında İngiltere ’nin müdahalesini istedi.





BM’den uyarı



Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozakou-Marcoullis’in, “Sondaj çalışmamıza uluslararası kamuoyu destek veriyor” sözlerinin ardından Birleşmiş Milletler’den uyarı geldi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un Kıbrıs özel temsilcisi Lisa Buttenheim, “BM iki tarafa da sorunu barışçıl yollardan çözme çağrısı yapıyor. Bu bölgede bulunacak doğal kaynaklarda adada yaşayan iki halkın da hakkı vardır” ifadesini kullanarak Türkiye’nin “Rumlar KKTC halkının onayını almadan böyle bir çalışma başlatamaz” tezine destek verdi.





Ankara’dan misilleme



RUM Yönetimi’nin Akdeniz’de ‘Afrodit’ olarak isimlendirdiği bölgede doğalgaz ve petrol araması halinde, Türkiye ve KKTC kıta sahanlığı anlaşması imzalayacağını duyurmştu. Gelişmeler üzerine KKTC’nin ilgili kurum temsilcilerinden müteşekkil bir heyetle Türkiye’den yetkililer arasında teknik görüşmeler yapıldı. KKTC hükümetinin daveti üzerine Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetin de dün KKTC’de temaslarda bulundu.



