Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında sona gelindi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- DONANMA Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davada sona gelindi. Cumhuriyet savcısının 51 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği davada, yarın kararın açıklanması bekleniyor.

Fethullahçı Terör Örgütü\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı\'ndaki eylemlere ilişkin 50\'si tutuklu, 15\'i firari, 90 sanığın yargılandığı davada yarın kararın açıklanması bekleniyor. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları\'nda kurulan duruşma salonunda 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 17 Ağustos tarihinde görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasını vermişti. \'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ordudan ihraç edilen amiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren, meslekten ihraç edilen askerler ile örgütün mahrem abileri konumundaki 51 kişi hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Cumhuriyet savcısı, Cengiz Topel Hava Üssü\'nde yaşanan olaylarla ilgili, aralarında eski tuğamiral Tezcan Kızılelma\'nın da bulunduğu sanıkların durumlarının, kamera görüntülerinin incelenmemiş, delilerin toplanmamış olması nedeniyle dosyadan ayrılmasını ve ayrıca mütalaa verilmesini talep etmişti.

5 Ekim\'e kadar süren duruşmalarda tanık ifadeleri dinledi, sanıklar ve avukatları son savunmalarını tamamladı. Duruşma, verilen aranın ardından yarın yeniden devam edecek.

Bu arada, sanık avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğu ve bu kararın değerlendirmesi ile Cengiz Topel Hava Üssü\'nde yaşanan olaylarla ilgili sanıkların dosyasının davadan ayrılması hakkındaki kararın da yarın açıklanması bekleniyor.



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