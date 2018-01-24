Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında son sanığın ifadesi alındı (3)

FİRARİ SANIK TESLİM EDİLDİ

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasının firarı sanıklarından Kazakistan\'da olduğu tespit edilen sözde \'mahrem abi\' Zabit Kişi, Türkiye\'ye teslim edildi. Kocaeli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava kapsamında Türkiye\'ye iadesi talep edilen Zabit Kişi\'nin Kazakistan\'da yakalanarak Türkiye\'ye iade edildiği, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde bulunduğu kaydedildi.

Zabit Kişi\'nin \'Aydın\' kod adını kullandığı, örgüt içerisinde üst seviyede \'mahrem abi\' konumunda bulunduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi.