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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında son sanığın ifadesi alındı (3)

FİRARİ SANIK TESLİM EDİLDİ Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasının firarı sanıklarından Kazakistan'da olduğu tespit edilen sözde 'mahrem abi' Zabit Kişi, Türkiye'ye teslim edildi

24 Ocak 2018 22:55

FİRARİ SANIK TESLİM EDİLDİ
Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasının firarı sanıklarından Kazakistan\'da olduğu tespit edilen sözde \'mahrem abi\' Zabit Kişi, Türkiye\'ye teslim edildi. Kocaeli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava kapsamında Türkiye\'ye iadesi talep edilen Zabit Kişi\'nin Kazakistan\'da yakalanarak Türkiye\'ye iade edildiği, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde bulunduğu kaydedildi.
Zabit Kişi\'nin \'Aydın\' kod adını kullandığı, örgüt içerisinde üst seviyede \'mahrem abi\' konumunda bulunduğu ve Bylock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

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