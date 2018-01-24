Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında son sanığın ifadesi alındı

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- DONANMA Komutanlığı\'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan, 15 Temmuz darbe girişimi davasında, son sanığın da savunması alındı. Duruşma müştekilerin ifadeleri ile devam edecek.

Aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, eski subay ve astsubaylar ile örgüt abilerinin bulunduğu 13\'ü firari, 92 sanıklı FETÖ/PDY davası, Kocaeli\'nin Kandıra ilçesinde bulunan Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülürken, bugün son sanığın da ifadesi alındı. Meslekten ihraç edilen astsubay tutuksuz sanık Metin Delebe, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Darbe girişiminin gerçekleştiği akşam nöbetçi olmadığı halde görevde olduğu iddiası ile suçlanan Metin Delebe, o gece nöbetçi olduğuna dair belgeleri mahkeme heyetine sunarak, yıllık izin nedeniyle yapılan değişiklikler yüzünden kendisinin o akşam nöbetçi olduğunu söyledi. Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı\'nda helikoptere lancher aparatının takılması ve sökülmesi olayında, bu aparatın kimin emri ile ne zaman, hangi helikopterlere, hangi amaçla takıldığına dair tutulması gereken kayıtları tutturmadığı iddiaları hakkında savunmasını yapan Delebe, şöyle dedi:

\"Bizim birliğimizde saldırı silahı yoktur. Tüm kayıtların usulüne uygun olarak tutulduğuna dair belgeler mahkemeye sunulmuştur. Ben emniyetteki ifademde \'O kayıtları tutmak benim görevim olmadığı için tutulup tutulmadığını bilmiyorum\' dedim. O yanlış anlaşılmış. Sonradan bakıldığında tüm kayıtların tutulduğu görülmüştür. Ben o akşam nöbetçi olduğum için komutanın tüm personeli göreve çağır emri ile personelleri göreve çağırdım. Bize darbe ya da terör alarmı gibi bir bilgi gelmemişti.\"

Başbakanlık avukatı Halit Çokan\'ın ise \"Komutanınıza \'Yükleme dersen yanlış anlaşılır\' diye bir ifade kullanmışsınız, ne sebeple söylediniz?\" diye sorması üzerine, Metin Delebe, \"O akşam herkes bir şey söylüyordu. Darbe girişimi, köprü kapatıldı diye söylemler, bilgi kirliliği vardı. Ben kuşkuya kapılmadım. Komutanım sayım istedi, ben de, \'Sayım yapalım ama yükleme yaparsanız iş değişir\' dedim. Normalde kendisi üstümdür, böyle bir söz söyleme şansım yoktur. Ama o akşam farklı bir durum vardı. Eğer olurda uçaklara mühimmat yükleme emri verecekse, bu emri uygulamayacağımı bilsin diye ben böyle dedim\" diye savunmada bulundu.

Dava kapsamında sanıkların tamamının savunmaları alındı. Duruşma müştekilerin ifadeleri ile devam edecek.

\'TÜRK YARGISI İLE GURUR DUYDUM\'

Davayı Ak Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır ve Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve belediye meclis üyeleri izleyici olarak takip etti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türk yargısı ile gurur duyduğunu belirterek, \"Bizim için, ülkemiz için, demokrasimiz için canını feda eden ya da yaralanan fedakâr kahramanlarımızın bir anlamda sorumluluğunu hissediyoruz. Bir yandan da adaletin tecelli etmesini arzu ediyoruz. Vatan haini olan bir kişinin yaptığı suçun cezasının karşılığını almasını arzu ediyoruz. Ortam çok güzel. Son derece adaletli, son derece şeffaf. Sanıkların da tanıkların da bütün savunma avukatlarının da rahat bir şekilde düşüncelerini aktardığı çok güzel bir yargılama ortamı var. Bu anlamda Türk yargısıyla gurur duydum. Tabii ki herkes haklılığın, gerçek adaletin ortaya çıkması için çaba gösteriyor. Suçsuz olan tabii ki burada suçsuzluğunu ispat etsin. Çünkü bu tür suçlamalar, bu tür suçlar bizim namusumuz ölçüsünde önemli olan vatanla ilgili olan konular. Ben bu anlamda Türk adaletinin bu hain darbe girişiminin köşesinden bile ucundan bile olsa bulup çıkarıp ona cezasının karşılığını vereceğine inanıyorum. Bunu yapmak şehitlerimize görevimizdir. Bunu yapmak demokrasimize, demokrasimizin kurucu başta Mustafa Kemal Atatürk\'e, tüm silah arkadaşlarına, tüm demokrasi şehitlerimize görevimizdir\" dedi.



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