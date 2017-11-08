Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ikinci duruşma başladı

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 92 sanıklı duruşmanın ikinci duruşması başladı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanıklı davanın görülmesine 29 Eylül\'de ara verildi. Davanın ilk duruşmasında 1 şüpheli tahliye edilirken, 52 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca, davanın firari sanıklarından Fethullah Gülen ve 4 kişinin üzerlerine atıldığı suçun mahiyeti ve delilerin durumu açısından yokluklarından tutuklanmasına karar verilerek, yurt dışına kaçtıkları belirlenen şüphelilerin hangi ülkede oldukları tespit edilmesinin ardından iadelerinin istenmelerine, istenememeleri durumunda haklarında \'Kırmızı bültenle\' yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Firari şüpheli amiral Ayhan Bay\'ın ise, yurt dışına çıkışı tespit edilemediğinden, hakkındaki yakalama kararının bekletilmesine karar verildi.

Aralarında amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, subay ve astsubaylar ile örgüt abilerinin bulunduğu 92 sanıklı FETÖ/PDY davasının ikinci celsesi bugün Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi\'nde bulunan Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden başladı. Sanıklar duruşma salonuna geniş güvenlik önemleri altında getirildi. Sanıklar hakkında \'Silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Kişileri hürriyetinden yoksun kılmak\' suçlarından müebbet hapis ve 7 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davada, emekliye ayrılan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, darbe girişimi sırasında kaçırılan amiraller Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal ile birlikte 8 kişi müşteki olarak bulunuyor.



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