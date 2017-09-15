Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasına devam edildi

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nde Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan davada, 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanığın yargılanmasına devam edildi. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve AK Parti Kocaeli milletvekilleri izlemeye geldi. Ravza Kavakçı Kan, mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini beklediklerini söyledi.

Kocaeli\'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde kurulan 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna haklarında 872 sayfalık iddianame hazırlanan 92 sanıklı davanın beşinci gününde, davayı AK Parti İnsan Hakları\'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da izledi.

Duruşma arasında basın mensuplarına açıklama yapan Ravza Kavakçı Kan, \"Biz 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, bütün davaları yakından takip etmeye çalışıyoruz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak. Bugün Kocaeli\'ne 92 sanıklı donanma davasını takip için geldik. Bu davaları takip bizim için çok önemli çünkü hem en temel hakkımız olan yaşama hakkımıza yapılmış, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve bu topraklara ümit bağlamış en temel hakkı olan yaşama hakkına yapılmış bir saldırı bu. Biz de bu süreçte hukuk içerisinde mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini bekliyoruz. Tabi kimin doğru kimin yanlış olduğuna, kimin haklı kimin haksız, kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna karar verecek olan mahkemelerdir. Ama biz bu süreçte davaları yakından takip ediyor ve gerekli bilgileri gerekli yerlere iletmeye çalışıyoruz\" dedi

SUÇU VARSA ADALET ÖNÜNDE CEVAP VERİR

Ravza Kavakçı Kan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatının gözaltına alınması hakkında \"Haberi ben de gelirken yolda aldım. Gözaltı süreci devam edecek. Tabi herhangi bir suçu varsa adalet önünde cevap verir. Bekleyip göreceğiz. Şu an bir şey söylemek çok doğru değil\" diye konuştu.



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