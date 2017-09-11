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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı (3)

REDDİ HAKİM TALEBİ Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Donanma Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53'ü tutuklu 13'ü firari toplam 92 sanıklı dava sanıkların salona getirilmesinin ardından başlandı

11 Eylül 2017 20:09

REDDİ HAKİM TALEBİ
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanıklı dava sanıkların salona getirilmesinin ardından başlandı. Yoklama alınarak başlanan davada mahkeme usulü tartışıldı. Mahkemenin 18 ve 21 Eylül tarihleri dışında 29 Eylül\'e kadar mesai saatleri içerisinde davaların devam edilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti başkanı Yusuf Sevimli, iddianameye göre sanıkların 3 ayrı gruba ayrıldığını ifade etti. Sanıklar donanmadaki hareketlilik, gemi kaçırma olayı, Cengiz Topel\'deki olaylar olarak 3 ayrı aşamada savunmaların yapacaklarını belirtildi.
Duruşmaya katılan avukatlardan bazıları CMK 23/2 Maddesi gereğince soruşturma aşamasında tutuklama kararı veren hakimlerin bu duruşmalara katılamayacağını söyleyerek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkemeye verilen 1 saatlik aranın ardından mahkeme heyeti reddi hakim talebini reddetti. Ayrıca avukatlar tarafından sanıkların mal varlıklarındaki tedbirin kaldırılması talebine yönelik kararını veren mahkeme heyeti, asker kökenli olan sanıkların taşınmazları ve ulaşım araçlarındaki tedbirlerin devamına, emekli maaşları ve banka hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasına, mahrem abi olarak adlandırılanların mal varlıklarındaki tedbirin devamına karar verdi. Avukatların duruşmaya cep telefonu sokma talebi ise reddedildi.

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