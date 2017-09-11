Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı (2)

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİ TAKİP ETTİ

Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi ile ilgili davayı takip etti. Duruşma salonu girişinde açıklama yapan Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, \"15 Temmuz darbe girişimi süreciyle alakalı Kocaeli ayağında mahkeme süreci başladı. Bu anlamda bizler de milletvekillerimizle beraber duruşmaya katılmak için ve hem süreci takip etmek, hem de bu davayı neticeleninceye kadar bizler de tarafımızı belli etmek adına buradayız. Özellikle darbe sürecinde Kocaeli, Kocaeli\'nin özelinde de Gölcük Donanma Komutanlığı önemli bir özelliğe sahipti. Ama hamdolsun Kocaeli halkı, hem de Gölcük halkı, bu darbenin püskürtülmesiyle ilgili askeri alanların önüne barikat kurulması da dahil olmak üzere elinden gelen gayreti gösterdi. Neticesinde de bugün özgür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu davaları takip etme şansına sahip olduk. İnşallah umut ediyorum ki darbeciler gereken cezayı alacak. Bizler de hem milletin hakkını ve hukukunu korumak, hem de bir daha böylesine bir darbe girişiminin olmaması adına duruşumuzu ifade etmek için buradayız. İnşallah davanın neticesinde herkes hak ettiği cezayı alacaktır\" dedi.



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