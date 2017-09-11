Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı

Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/ KANDIRA(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanıklı davanın görülmesine başlandı.

Kocaeli\'de aralarında amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, subay ve astsubaylar ile örgüt abilerini bulunduğu 53\'ü tutuklu 13\'ü firari 26\'sı tutuksuz yargılanan asker 92 sanıklı FETÖ/PDY davasında ilk duruşma bugün Kocaeli\'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'n dönüştürülen salonda başladı. Sanıklar duruşma salonuna geniş güvenlik önemleri altında getirildi.

Kocaeli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, bir süre önce emekliye ayrılan Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, darbe girişimi sırasında kaçırılan Ahmet İskender Yıldırım ve Yalçın Payal ile birlikte 8 kişi müşteki olarak bulunuyor. Şüpheliler arasında bir numarada FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in adına yer verilirken, darbe girişimini yöneten Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, subay ve astsubaylar, örgütün mahrem abileri konumunda bulunan 92 sanıkla ilgili duruşma başladı. 92 sanık hakkında \'Silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olma\', \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\', \'Kişileri hürriyetinden yoksun kılmak\' suçlarından müebbet hapis ve 7 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemşettin Ceyhan duruşmayı izlemek için salona geldi.

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