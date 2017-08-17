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Donanma Komutanı Veysel Kösele istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Kösele, istifa dilekçesini 'kendi istek ve arzusu' ile verdi

17 Ağustos 2017 17:34

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Donanma Komutanı Veysel Kösele’nin ‘kendi isteği ile’ istifa ettiğini açıkladı.

Kalın, “Veysel Kösele kendi istek ve arzusu ile istifasını vermiş ve bu istifa dilekçesi işleme konulmuştur. Genelkurmay Başkanlığımızdan aldığım bilgi ile teyit etmek istedim” ifadesini kullandı.

Dört yıldır Donanma Komutanlığı görevini yürüten Veysel Kösele'nin, geçen günlerde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyordu. Ancak söz konusu göreve, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal getirilmişti. Özbal, koramiral olduğu için 30 Ağustos’ta önce oramiralliğe yükseltilecek ve ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak.

 

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