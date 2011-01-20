-DONAN GÖLETTE OYUN ACI BİTTİ NEVŞEHİR (A.A) - 20.01.2011 - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde buz tutan göletin üzerinde oynarken, buz kütlesinin kırılması sonucu suya düşen 2 kız çocuğundan 1'i boğuldu, diğeri kurtarıldı. Acıgöl'e bağlı Topaç köyünde, hayvanların su ihtiyacı için kullanılan ve soğuk nedeniyle buz tutan yaklaşık 2 metre derinliğindeki göletin üstüne çıkan Topaç Köyü İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri Kader Şahin (9) ile Hakime Topakçıer (10) buz kütlesinin kırılması sonucu suya düştü. Köylüler tarafından sudan çıkarılan çocuklar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Nevşehir Dr. Şevki Atasagun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Kader Şahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyarak hastaneye gelen baba Muhsit Şahin sinir krizi geçirdi. Çocukları görüp göletten çıkaran köylülerden Yaşar Özay, ''Gölette iki çocuğun çırpındığını gördüm. Köylümüz Zeynel Doğan ile koşup çocukları çıkardık ve 112'yi aradık. Daha sonra çocukları kendi aracıma alıp köy yolunda 112 ambulansına verdim'' dedi. -GÖLETTE BİR ÇOCUK DAHA BOĞULMUŞ- Köylülerden Recep Aydoğdu ise göletin yıllar önce yağmur sularının birikmesiyle oluştuğunu, çocukların kışın buz tutan göletin üzerinde oynadıklarını, bugüne kadar 5 çocuğun gölete düştüğünü ve yaklaşık 5 yıl önce bir çocuğun gölete düşerek öldüğünü söyledi.