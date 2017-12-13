Donald Tusk'tan Jens Stoltenberg'e tebrik mektubu

Mergim Özdamar / İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Avrupa Konseyi başkanı Donald Tusk, Jens Stoltenberg’e yeniden NATO Genel Sekreteri olarak seçilmesi üzerine bir tebrik mektubu yolladı.

Tusk mektubunda, “2020 yılına kadar NATO Genel Sekreteri görev sürenizin uzatıldığını öğrendiğim için çok memnun oldum. Birlikte çalışmaya devam edebileceğimiz için çok mutluyum” dedi.

Henüz görevdeyken yeniden başkan seçilmenin daha özel bir durum olduğunu vurgulayan Tusk, yeniden seçilmenin sadece gelecek için bir umut anlamına gelmediğini, aynı zamanda şimdiye kadar yaptıklarının bir onayı olduğunu söyledi.

Tusk mektubunu şu sözlerle bitirdi, “Yeniden seçilmenizi AB-NATO bağlarını güçlendirmek için, Başkan Juncker ile birlikte çalışmamız da dahil olmak üzere, yaptığımız çalışmalarınızın meyve verdiğini gösteren bir işaret olarak gördüm. Umarım böyle devam eder”.