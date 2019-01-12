Donald Trump'tan New York Times'a cevap: Rusya'ya karşı Obama, Bush veya Clinton'dan çok daha sert davrandım

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın bugünkü nüshasında çıkan "2017'de Rusya için çalışıp çalışmadığına dair soruşturma açıldığı" ile ilgili habere yanıt verdi. Trump "Rusya konusunda eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'dan daha sert davrandığını" ve soruşturmayı yaptığı iddia edilen FBI yetkililerinin hepsinin "kötü nedenlerle" işlerini bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Trump'ın konu ile ilgili tweetleri şöyle:

"Vay canına! Şimdi Beceriksiz New York Times'dan FBI'ın neredeyse tamamı kovulan ya da bazı çok kötü sebeplerden ötürü kurumu terk etmek zorunda kalan eski yolsuz liderlerinin; Yalancı James Comey'i kovmamdan sonra nedensiz yere & hiçbir kanıt olmaksızın hakkımda soruşturma açtıklarını öğreniyorum. Tam bir bayağılık!"

"James Comey konusu hakkında komik olan şey ise herkes onun kovulmasını istiyordu, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar da. Sahtekâr Hillary ile 4 Temmuz'da kayıtsız ve yeminsiz olarak görüşülen, onun da hiçbir şey bilmediğini söylediği (yalan) hileli ve rezil soruşturmadan sonra, Comey'nin kötü yönetimi ve Clinton karmaşasını ele alış biçiminden dolayı (Adalet Bakanlığı'ndan güç gasp etmesinden bahsetmiyorum bile), FBI tam bir çalkantı içindeydi (N.Y. Post'a bakın). Comey'i kovmam Amerika için harika bir gün oldu. O en yakın arkadaşı Bob Mueller tarafından külliyen korunan Sahtekâr bir Polisti. & 13 Öfkeli Demokrat da Hillary Clinton, seçim kampanyası ve Demokratik Ulusal Komite tarafından yürütülen Gerçek Yolsuzluğun (ve çok dahasının) peşinde olmayan, sızdıran makineler."

"Rusya'ya karşı Obama, Bush veya Clinton'dan ÇOK daha sert oldum. Belki tüm diğer başkanlardan daha sert… Bununla birlikte & sık sık söylediğim gibi, Rusya ile anlaşmak iyi bir şey, kötü bir şey değil. Günün birinde Rusya ile yeniden iyi ilişkilerimiz olmasını tamamıyla istiyorum"

Ne olmuştu?

New York Times'ın bir yetkiliden aktardığına göre Trump eski FBI Direktörü James Comey'i kovduktan sonra FBI, ABD Başkanının ülkesinin çıkarlarına karşı Rusya ile işbirliği yapıp yapmadığını soruşturdu. Habere göre FBI bunu Trump'ın davranışlarından "endişe duyduğu" için yaptı.