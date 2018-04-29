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BBC Türkçe

Donald Trump'tan Filistinlilere yardımı kesme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, "Filistinlilere her yıl yüzbinlerce dolar ödüyoruz ve takdir veya saygı görmüyoruz" dedi ve ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımını durdurabileceğini belirtti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımını durdurabileceğini belirtti.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Filistinlilere her yıl yüzbinlerce dolar ödüyoruz ve karşılığında takdir veya saygı görmüyoruz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının, yeni barış görüşmelerinin gündeminden çıkarıldığını söyledi.

Filistinli yetkililer, ABD'nin bu karar ardından artık tarafsız bir arabulucu olamayacağını söylemişti.

Donald Trump söz konusu Tweet mesajlarını, daha erken saatlerde Pakistan'a yardımla ilgili attığı mesajları takiben paylaştı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948322496591384576https://twitter.com/realDonaldTrump/status/948322497602220032

Trump mesajlarında şunları belirtti:

"Sadece Pakistan değil, başka birçok ülke ve başkaları için de boşuna milyarlarca dolar ödüyoruz. Örneğin, Filistinlilere yılda yüz milyonlarca dolar ödüyoruz ve takdir veya saygı görmüyoruz. İsrail'le, zamanı çoktan gelmiş geçmiş barış anlaşmasını müzakere etmek bile istemiyorlar.

"Müzakerenin en zor kısmı olan Kudüs'ü tartışma dışı bıraktık. İsrail bundan dolayı çok daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Filistinliler artık barışı görüşmek istemezken, neden onlara gelecekteki bu devasa ödemeleri yapalım?"

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayı başında, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararını almıştı.

Kararın akabinde Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere 'Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma' çağrısı yapan karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.

Dünyanın en kadim kentlerinden Kudüs, bugün Orta Doğu'daki sorunların merkezinde yer alıyor.

İsrail, kentin doğusunu 1967'de işgal etti ve 1980 yılında tamamını başkenti ilan etti.

Ancak Trump'ın kararına kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadı.

Filistinliler de Doğu Kudüs'ü ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Oslo anlaşmalarında Kudüs'ün statüsü barış görüşmelerinin ileri aşamalarına bırakılmıştı.

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