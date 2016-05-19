Donald Trump'ın serveti 10 milyar dolar mı?

ABD'deki başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump'ın mal varlığının 10 milyar dolar olduğu iddia edildi. ABD Federal Seçim Komisyonu FEC'e kişisel gelir beyanı belgelerini sunan Trump'ın geçen seneki beyandan bu yana kişisel gelirinin 190 milyon dolar artış gösterdiği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD başkanlığına adaylığını geçen yılın haziran ayında duyuran ve yıllık gelir beyanını da bir sonraki ay FEC'e ibraz eden iş adamının bu yılki beyanını da kuruma sunduğu belirtildi. Trump'ın kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen seneki beyandan bu yana Trump'ın kişisel gelirinin 190 milyon dolar artış gösterdiği bildirilirken, kişisel kazancının da 557 milyon doların üzerinde olduğu kaydedildi.

10 milyar dolar iddiası

Geçen yılın temmuz ayında ibraz edilen beyandan bu yana Trump'ın net servetinin de arttığına işaret edilen açıklamada, iş adamının servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğu iddia edildi.



Açıklamada, ABD başkanlık yarışında Demokratların aday adayı Bernie Sanders'ı da eleştiren Trump, "104 sayfalık kişisel gelir beyanımı herhangi bir uzatma süresi talep etmeden ibraz ettim. Bernie Sanders ise kısa beyanı için ek süre istedi. İşte bu bir iş adamıyla, hep konuşan ama hiç eylemde bulunmayan ve Amerikan halkını uzun süredir yüzüstü bırakan politikacılar arasındaki farkı gösteriyor" ifadesini kullandı.



Analistler, Trump'ın iddia edilen servetinin 10 milyar doların çok altında olduğunun tahmin edildiğine dikkati çekerek, FEC'e sunulan söz konusu beyanın hükümet tarafından değerlendirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını, böylece iş adamının geliri ve sahip olduğu varlıkların toplam değeriyle ilgili bilgilerin daha net görülebileceğini belirtiyor. Öte yandan, Trump'ın vergi iadesi beyannamesini açıklayıp açıklamayacağı merakla bekleniyor.



Trump, geçen hafta Associated Press'e verdiği röportajda, Amerikan halkının başkanlık seçimlerinden önce adayların kişisel gelirlerini ve ne kadar vergi ödediklerini öğrenme hakkıyla ilgili, "Beyannamede öğrenilecek hiçbir şey yok" ifadesini kullanmış ve başkanlık seçimlerinden önce vergi iadesi beyannamesini yayımlamayacağını bildirmişti.



Ancak, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ödediği vergilerin ABD MilliGelirler İdaresi (IRS) tarafından denetlendiğine işaret eden Trump, "Vergilerim rutin denetim altında. Vergi iadesi beyannamemi seçimlerden sonra değil denetim bitince duyuracağım." ifadesine yer vermişti. ABD başkanlık yarışında Demokratların öne çıkan aday adayı Hillary Clinton da, Trump'ın vergi iadesi beyannamesini 8 Kasım'da yapılacak 58. başkanlık seçimlerinden önce yayımlamayacağını ilan etmesi hakkında, "Sayın Trump neden beyannameyi yayınlamıyor? Kendisi toplumun alt tabakasında bulunan yüzde 60'lık kesim yerine, en üstteki yüzde birlik insanlara daha çok önem veriyor." yorumunda bulunmuştu.