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Dünya

Donald Trump’ın medyadaki yeni düşmanı: NBC

Trump’ın tam olarak neye kızdığı bilinmiyor

12 Aralık 2016 23:52

Ali Küpeli

Sosyal medyada tartışmalara girmekten çekinmeyen ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bu sefer ülkenin önde gelen televizyonlarından birine çıkıştı.

Donald Trump, pazar akşamı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda NBC televizyonunu hedef aldı. Trump, attığı twitte, “@NBCNightlyNews’i izledim. Konu konu üstüne, hepsinde çok önyargılı, hatalı ve kötü. @CNN en kötüsü olduğu halde bundan daha kötüsü olamaz” ifadelerine yer verdi.

 Trump’ın tam olarak neye kızdığı bilinmezken, buna NBC’de yayınlanan, Trump’ın istihbarat çevreleriyle olan yıpranmış ilişkisini konu alan bir haberin yol açmış olabileceği belirtiliyor. Trump, geçtiğimiz günlerde CIA ve diğer istihbarat kurumlarının, Rusya’nın, ABD başkanlık seçimlerini hacklediğine dair iddialarına karşı çıkmıştı.

NBC, haberinde, kıdemli bir istihbarat görevlisi olduğunu belirttiği bir yetkilinin, “İstihbarat brifingi almayı reddeden birinin, bu brifinglerin içeriğinde bulunan analizlere katılmadığını söylemesi ilginç” sözlerine yer verdi.

Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında, Rusya ile ilgili iddialara cevap olarak, “Bunun çok saçma olduğunu düşünüyorum. Başka bir mazeret olduğunu düşünüyorum. Bu iddialara inanmıyorum” şeklinde konuşmuştu.

 

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