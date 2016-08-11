Donald Trump'ın gökdelenine tırmanan adam gözaltına alındı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sahip olduğu şirketlerin merkezinin bulunduğu Trump Tower'a halat ve vantuzlarla tırmanmak isteyen adam gözaltına alındı. 58 katlı gökdelen New York'un Manhattan bölgesinde yer alıyor.

Adam gökdelene, beşinci kattaki bir terastan başlayarak tırmanmaya başladı. Polis, bu kişiyi 21. kata ulaştığında bina içine çekti.

Trump'ın kendisi de bu binada yaşıyor. Ancak olay sırasında Trump New York'ta bulunmuyordu.Saatler süren olay sırasında birçok kişi bina önünde toplanarak yaşananları izledi.

Adamın kim olduğunu ve neden binaya tırmandığıyla ilgili açıklama yapılmadı.Sosyal medyada ise adamın protesto için binaya tırmanmış olabileceği yorumları yapıldı.