Donald Trump'ın ekibi hakkındaki Rusya soruşturmasında 5 kilit isim

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi ile Rusya arasında bağlantılar bulunduğuna yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturma, ABD gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Bu soruşturmayla ilgili 5 kilit ismi inceledik.

1958 doğumlu Flynn, korgeneral rütbesiyle ABD ordusundan emekli olduktan sonra Donald Trump'ın ekibine katıldı.

Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Ulusal Güvenlik Danışmanı ilan edilen Flynn, yalnızca üç hafta sonra görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Flynn'in istifasına yol açan şey, Donald Trump göreve başlamadan önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'e doğru bilgi vermemesiydi.

Flynn, görüşmede Obama'nın Rusya'ya getirdiği bazı yaptırımları kaldırma ihtimali hakkında konuşmuştu. ABD yasalarına göre devlet yönetiminde yer almayan siviller ABD için diplomatik faaliyet yürütemiyor.

Soruşturma devam ederken Temsilciler Meclisi'nin Denetim Komitesi'nin üst düzey Demokrat üyesi Elijah Cummings, komiteye bir mektup göndererek, Flynn'in Rusya bağlantısı konusunda Kongre'ye "yalan söylediğini" gösteren yeni belgeleri günışığına çıkardı.

Bu da Flynn'in "Kongre'ye itaatsizlikle" suçlanması ve hapis cezası alması ihtimalini doğuruyor.

Donald Trump'ın kovduğu, Adalet Bakanlığı'na vekalet eden Sally Yates de Senato'ya Flynn ile bilgi verdi.

Yates, Beyaz Saray'a Flynn'in Rusya'nın şantajına açık olduğu konusunda bilgi verdiğini söyledi. Flynn, Yates'in bilgi vermesinden 18 gün sonra kovuldu.

Sally Yates ise Adalet Bakanlığı'na, Donald Trump'ın ilk seyahat yasağını savunmamaları yönünde talimat vermesi nedeniyle kovulmuştu. Yates, görevde yalnızca 10 gün kalabilmişti.

Flynn'in Pentagon'u bilerek yanılttığı ve federal soruşturma memurlarına kasıtlı biçimde yalan söylediğinin kanıtlanması halinde, beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

Flynn, ayrıca seçim kampanyası sırasında Trump'a danışmanlık yaparken, Türkiye adına yaptığı lobi faaliyetleri için "yabancı ajan" olarak kayıtlı olmamasından dolayı da soruşturma altında bulunuyor.

Paul Manafort, Trump ekibinin Rusya ile bağlantılarının gündeme gelmesi nedeniyle istifa eden ilk isim olmuştu.

Manafort, Trump'ın kampanya menajeri olarak iki ay görev aldıktan sonra Rusya çıkarlarını savunması için milyonlarca dolar aldığı suçlamalarının ortaya çıkmasından sonra Ağustos 2016'da istifa etmişti.

Manafort hakkındaki FBI soruşturması devam ederken New York'ta hakkında bir başka soruşturma daha açıldığı belirtiliyor.

Comey, FBI tarihinde başkan tarafından kovulan ikinci FBI direktörü oldu.

1960 doğumlu Comey, 3 yıldan uzun bir süredir FBI'ın başındaydı.

Trump, Comey'nin kovulmasının gerekçesi olarak 2016'da Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili açılan soruşturmayı iyi yönetememesini ve Adalet Bakanlığı'ndan Comey'nin kovulması yönünde gelen tavsiyeyi gösterdi.

Beyaz Saray "Comey FBI çalışanlarının güvenini yitirdi" dese de kuruma vekaleten başkanlık eden Andrew McCabe iki gün sonra bunun doğru olmadığını söyledi.

İlerleyen günlerde Trump'tan farklı açıklamalar da geldi.

NBC News'a verdiği bir söyleşide Trump, "Comey'i kovmaya karar verdiğimde kendime 'Bu Trump ve Rusya arasındaki Rusya meselesi uydurulmuş bir hikaye' dedim" ifadelerini kullandı.

New York Times, Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya'nın ABD Büyükelçilisi Sergey Kislyak ile görüşmesi sırasında ise "FBI direktörünü kovdum, adam tam bir deliydi. Rusya yüzünden büyük baskıyla karşı karşıyaydım, bu artık olmayacak" dediğini yazdı.

Politico'nun Beyaz Saray muhabiri Josh Dawsey, Trump'ın Comey'i görevden almasında hem Senato'da FBI'ın Trump kampanyasını soruşturduğunu kabul etmesinin, hem de Trump'ın "Barack Obama telefonumu dinledi" iddiasını yalanlamasının etkili olduğunu yazdı.

Comey'in yazdığı bir bilgi notunda ise Trump'ın kendisinden Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sonlandırmasını talep ettiği yer aldı.

Beyaz Saray bu notla ilgili "doğru bir tarif değil" ifadelerini kullandı.

1944 doğumlu Mueller, George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde 2001 - 2013 arasında FBI Direktörü olarak görev yapmış, 10 yıllık görev süresi Obama tarafından 2 yıl uzatılmıştı.

Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, soruşturmayı denetlemek için alan dışından birinin özel savcı olarak atanmasının 'kamunun yararına olduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Clinton'ın seçim kampanyası sırasında ve Obama yönetimi döneminde yaşanan yasadışılıklar için özel savcı atanmamıştı" diyerek soruşturmaya tepki gösterdi.

17 Mayıs'ta bu göreve getirilen Mueller'in iki ay içinde soruşturma için bir bütçe hazırlaması ve bütçenin Adalet Bakanlığı tarafından onaylanması gerekecek.

Trump, 'inatçı bir dava adamı' olarak bilinen Marc Kasowitz ile 10 yıldan fazla bir süredir beraber çalışıyor.

Kasowitz, Trump Üniversitesi'ne açılan dolandırıcılık davalarında da Trump'ı savunmuş, davacılarla 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varılmasını sağlamıştı.

Marc Kasowitz Rusya'nın en büyük bankası olan OJSC Sberbank'ın da avukatlığını yapıyor. Bu banka, ABD mahkemeleri tarafından haksız rekabet suçlamalarına maruz kalmıştı.

Trump göreve geldikten sonra Kasowitz'in avukatlık şirketinde yer almış kişilerin bir kısmını bazı görevlere atamayı düşündüğünü açıklamış, bazılarını da atamıştı.

Donald Trump, şirketin üst düzey çalışanlarından eski senatör Joseph Lieberman'ı FBI direktörü olarak, bir diğer şirket çalışanı olan Edward McNally'yi Manhattan savcısı olarak görevlendirmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

Şirketin eski ortaklarından David Friedman ise Trump tarafından ABD'nin İsrail Büyükelçisi olarak görevlendirilmişti.