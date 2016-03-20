Donald Trump'ı protesto edenler, otoyolu trafiğe kapattı

ABD'nin Arizona Eyaleti'nde Cumhuriyetçi başkan aday adayı Donald Trump'ı protesto eden göstericiler bir otoyolu trafiğe kapattı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre;Trump, eyalet gezisi kapsamında Fountain Hills'de destekçilerine hitap etti. Yaklaşık 50 kişilik gösterici grup miting yakınlarındaki bir otoyolda eylem yaptı ve trafiğin durmasına neden oldu. Geçen hafta da Trump'ın Chicago'daki salon mitingi sırasında gösteri düzenlenmiş bunun üzerine miting iptal edilmişti. Arizona'daki olayda göstericiler, mitingin yapıldığı Fountain Hills'e giden otoyol boyunca bir yürüyüş yaptı.

Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı. Trump, protestoyu "utanç verici" olarak niteledi ve "göstericilerin Demokrat Parti aday adayı Hillary Clinton'ı temsil ettiğini" söyledi. New York'ta ise bir grup gösterici, Trump'ın şirket ağının merkezi olan Manhattan'daki Trump Tower binası önünde toplandı. Göstericiler Trump'ı ırkçılık, cinsiyetçilik ve eşcinsel karşıtlığıyla suçlayan sloganlar attı.