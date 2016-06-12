Donald Trump’dan ‘destek’ yalanı

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel adayı olan Donald Trump, kendisine hayali destek üretmeye başladı. Ünlü boks organizatörü Donald (Don) King’in kendisini desteklediğini açıklayan Trump, King’in bunu yalanlamasına rağmen, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ünlü organizatörün kendisini desteklediğini söylemeye devam etti.



Donald Trump 10 Mayıs’ta Twitter üzerinden, “Büyük boks organizatörü, Don King, beni destekliyor. Güzel!” şeklinde bir paylaşım yaparak King’in kendisini desteklediğini beyan etmişti. Bunun üzerine King kendisine yöneltilen,“Donald Trump’ı destekliyor musunuz sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi. King, yaptığı açıklamada “Ben insanları destekliyorum. Ben bir Cumhuriyetçi veya Demokrat değilim ve ben insanların isteğinden yanayım. Trump bugün varsa insanlar istediği için vardır.” dedi.



King’in açıklamasına rağmen ‘destek’ iddiasına devam eden Trump, Muhammed Ali dahil birçok ünlü boksörün tanınmasını sağlayan ünlü organizatörün kendisini aradığını söyledi. Trump, Florida’nın Tampa şehrinde yaptığı mitingde, “Ben tanıdığınız en az ırkçı olan kişiyim. İnanın bana, ben en az ırkçı olan kişiyim. Örnek olarak, dün bir telefon aldım, akıllı ama çok akıllı bir adam, Don King, boks organizatörü. Ve King bana dedi ki, ‘Donald, ben başkanlık için seni destekliyorum.’ sizce Don King bir ırkçıyı destekler mi?” şeklinde konuştu.



Trump ayrıca bugün paylaştığı bir tweette, “Don King ve çok beni iyi tanıyan bir çok Afro-Amerikalı beni destekliyor. Irkçı olduğumu düşünselerdi desteklemezlerdi.” ifadelerine yer verdi.

