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BBC Türkçe

Donald Trump'a 'adaleti engelleme soruşturması'

ABD Başkanı Donald Trump hakkında adaletin işleyişini engellediği iddiasıyla soruşturma açıldı. Washington Post'un haberine göre soruşturma, göreve özel olarak getirilen eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından yürütülecek.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump hakkında adaletin işleyişini engellediği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Washington Post'un haberine göre soruşturma, göreve özel olarak getirilen eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından yürütülecek.

Adını açıklamak istemeyen yetkilileri kaynak gösteren gazete, üç üst düzey yöneticinin ifade vermeyi kabul ettiğini yazdı.

Donald Trump'ın avukatı Marc Kasowitz ise FBI'ın Washington Post'a böyle bir bilgiyi sızdırmasının kabul edilemez ve yasa dışı olduğunu söyledi.

Robert Mueller, FBI tarafından Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası süresince Rusya olan ilişkilerinin araştırıldığı soruşturmanın başına getirilmişti.

Donald Trump suçlamaları reddederken Washington Post'a göre bugüne kadar hep Rusya'nın faaliyetlerini inceleyen soruşturmanın ilk defa doğrudan Donald Trump'a yönelmesi önemli bir dönüm noktası olacak.

Gazete, ifade vermeyi kabul eden yöneticilerin arasında Ulusal Güvenlik Direktörü Daniel Coats ve Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Mike Rogers bulunduğunu, ifadelerin bu hafta alınabileceğini yazdı.

Donald Trump tarafından görevden alınan eski FBI Başkanı James Comey, Donald Trump'ın kendisinden soruşturmayı sonlandırmasını istediğini söylemişti.

BBC'nin Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'e göre Trump'ın suçlu bulunması durumunda nasıl bir adım atılacağı kesin olmasa da Temsilciler Meclisi'nin Trump'ı görevden almak için harekete geçme ihtimali bulunuyor.

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