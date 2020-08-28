Donald Trump, tekrar Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti: "Tarihimizin en önemli seçimine gidiyoruz"

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ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı konuşmayla Cumhuriyetçi Parti'nin tekrar adayı olmayı kabul ederken rakibi Joe Biden'ın ülkesinin güvenliği için "asıl tehdit" olduğunu söyledi.

Kendisini tekrar aday gösteren Cumhuriyetçi Parti'nin teklifini resmi olarak kabul ettiğini duyuran Trump, hükûmetinin ilk döneminde vaat ettiği her şeyi yaptığını iddia etti.

Beyaz Saray'ın güney bahçesinde yaklaşık bin 500 kişilik bir kalabalığa seslenen Trump, "Bu tarihimizin en önemli seçimi. Hiçbir zaman seçmenler iki parti, iki vizyon, iki felsefe ve iki gündem hakkında bu kadar açık bir seçim yapmak zorunda kalmamıştı" dedi.

Trump, seçmenlerin "hukuk ve düzene" inanan, "eşi benzeri olmayan şeyler başarmış bir başkan" ile "sosyalist" bir muhalefet partisi ve onun "radikal" adayı arasında seçim yapması gerekeceğini söyledi.

ABD'de sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerin sürdüğü sırada konuşan Trump, "Yasalara uyan vatandaşları mı koruyacağız, yoksa anarşistlere, saldırganlara ve suçlulara hüküm sürüp vatandaşlarımızı tehdit etme hakkı mı vereceğiz; buna sizin oyunuz karar verecek" diye konuştu.

Trump sık sık Demokrat Parti yönetiminde ülkenin kaosa sürükleneceğini iddia etti.

ABD, 3 Kasım'da genel seçimler için sandığa gidecek. Biden, tüm ulusal anketlerde Trump'ın önünde bulunuyor.