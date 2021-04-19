Donald Trump'tan ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına destek, takvime eleştiri

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Eski ABD lideri Donald Trump, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin "çok iyi bir şey olduğunu" söylerken halefi Joe Biden'ın çekilme için belirlediği takvimi eleştirdi.

Trump, ABD askerlerinin evlerine dönme planını desteklediğini belirtirken, geri çekilmenin Biden'ın belirlediği 11 Eylül tarihinden daha önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

44. ABD Başkanı, görev süresi dolmadan önce çekilme tarihini 1 Mayıs olarak belirlemişti. Trump, bu tarihe olabildiğince sadık kalınması gerektiğini ifade etti ve "11 Eylül bizim ülkemiz için çok üzücü bir gün ve süreci temsi ediyor. O tarih geçmişi hatırlama ve o gün kaybettiğimiz muhteşem insanları anma günü olarak kalmalı" dedi.

Trump, ABD askerlerinin çekilmesini "çok iyi ve olumlu bir hamle" olarak nitelendirdi.

ABD'nin 2001'de El Kaide'nin saldırılarından sonra başlattığı işgalde yaklaşık 800 bin ABD'li en az bir kez görev yaptı; 2 bin 300'den fazla ABD'li öldü ve 20 binden fazlası da yaralandı.

Joe Biden, radikal İslamcı terör örgütü El Kaide'nin New York ve Washington'a saldırarak binlerce kişiyi öldürdüğü 11 Eylül'ün 20. yıl dönümü itibariyle Afganistan'dan tüm askerlerini çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.