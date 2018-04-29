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BBC Türkçe

Donald Trump şeklinde ecstasy hapları ele geçirildi

Almanya'da Donald Trump şeklinde 5 bin ecstasy hapı ele geçirildi. Turuncu renkli hapların internette "Trump partilemeyi tekrardan yüceltiyor" sloganıyla satıldıkları düşünülüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'nın kuzeybatısındaki Osnabruck kentinde Donald Trump şeklinde 5 bin ecstasy hapı ele geçirildi.

Polis, hapların hafta sonu yapılan operasyonda bulunduğunu, bir baba ve oğlunun gözaltına alındığını açıkladı.

Turuncu renkli hapların internette "Trump partilemeyi tekrardan yüceltiyor" sloganıyla satıldıkları düşünülüyor.

Alman polisi, ikilinin aracını yolda durdurarak yaptığı aramada ele geçirdiği hapların değerini 40 bin euro (yaklaşık 160 bin TL) olarak açıklarken arabada büyük miktarda para da bulunduğunu duyurdu.

Yerel basına göre 51 yaşındaki baba ve 17 yaşındaki oğlu, uyuşturucuların üretim yeri olduğu düşünülen Hollanda'dan gelirken aramaya takıldı.

Ecstasy hapları genellikle panik, mide bulantısı, panik, paranoya ve çarpıntı yapıyor, bazen de kullanıcılarını öldürebiliyor.

İngiltere'de uzmanlar, son dönemde ecstasy haplarının daha güçlü içeriklerle hazırlandığı, bu nedenle daha fazla kullanıcının hastaneye kaldırıldığı uyarısında bulunuyor.

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