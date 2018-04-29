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BBC Türkçe

Donald Trump Rusya'yla 'gizli bilgiler paylaştı' iddiası

ABD medyası, Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la IŞİD hakkında son derece gizli bilgiler paylaştığını iddia etti. Beyaz Saray ise iddiayı reddetti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD medyası, Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) hakkında son derece gizli bilgiler paylaştığını iddia etti.

Washington Post gazetesi, iddiayı içeren haberini hali hazırda görevde olan ve eski ABD'li yetkililerin verdiği bilgilere dayandırdığını belirtti.

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Gazete, gizli bilgilerin ABD'ye bir müttefiki tarafından verildiğini ancak bu ülkenin ABD'ye, bilgileri Rusya'yla paylaşma izni vermediğini bildirdi.

Gazete, Trump'ın bilgileri Lavrov'a, geçen hafta Beyaz Saray'daki görüşmede verdiğini iddia etti.

Ancak ABD'li bir üst düzey bir güvenlik görevlisi ise haberin doğru olmadığını belirtti.

Toplantıda bulunan Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Dina Powell, "Bu hikaye yalan" dedi ve ekledi:

"Devlet Başkanı sadece iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak tehlikeleri değerlendirdi".

Trump'ın Rusya'yla olduğu iddia edilen ilişkileri bazı soruşturmalara neden olmuş durumda.

ABD Başkanı bunları 'yalan haber' olarak değerlendiriyor.

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