Donald Trump Rusya'yla gizli bilgi paylaşımını doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile 'terörizm ve havayolları güvenliği' konularında bilgi paylaştığını doğruladı.

Trump, yaptığı açıklamada, "bilgi paylaşımı, başkan olarak benim mutlak hakkımdı" dedi.

ABD medyası, hali hazırda görevde olan ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın "istihbarat paylaşımında" bulunduğunu öne sürmüştü.

Washington Post gazetesi, Donald Trump'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) hakkında "son derece gizli bilgiler" paylaştığını iddia etmişti.

Gazete, gizli bilgilerin ABD'ye bir müttefiki tarafından verildiğini ancak bu ülkenin ABD'ye, bilgileri Rusya'yla paylaşma izni vermediğini bildirmişti.

Oval Ofis'teki görüşmeye ilişkin iddialara Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Donald Trump şunları kaydetti:

"Başkan olarak, Rusya ile, terörizm ve havayolu güvenliği konularındaki bilgileri, önceden duyurulmuş bir Beyaz Saray görüşmesinde paylaşmak istedim ki buna mutlak olarak hakkım var. İnsani sebeplerin yanı sıra, Rusya'nın IŞİD ve terörizm konularındaki mücadelesinde de vites artırmasını sağlamak istedim"

Gizli bilgilerin Rusya ile paylaşıldığı iddiası Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'a da soruldu.

Sözcü Peskov, iddiaların "saçma" olduğunu reddetmeye veya doğrulamaya değmediğini söyledi.

Beyaz Saray'dan iddialara ilişkin Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Herbert Raymond McMaster tarafından yapılan ilk açıklamada, haberin yalan olduğu belirtilmişti.

McMaster şunları söylemişti:

"Başkan ve dışişleri bakanı, sivil havacılığa yönelik tehditler de dahil olmak üzere ülkelerimize yönelik bir dizi ortak tehdidi gözden geçirdi.

"İstihbarat kaynakları ve yöntemleri hiçbir zaman tartışılmadı. Ve başkan, kamuoyu tarafından bilinmeyen hiçbir askeri operasyonla ilgili bilgiyi açığa vurmadı".

Trump'ın Rusya'yla olduğu iddia edilen ilişkileri bazı soruşturmalara neden olmuş durumda.

ABD Başkanı bunları 'yalan haber' olarak değerlendiriyor.

Demokrat Senatör Dick Durbin Trump'ın yaptığının "tehlikeli ve umursamaz" gibi göründüğünü belirtti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi başkanı Bob Corker "eğer doğru ise olayın rahatsız edici olduğunu" belirtti.