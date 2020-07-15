Donald Trump: Polis, siyahlardan çok beyaz vatandaşları öldürüyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda kendisine azınlıklara uygulanan polis şiddeti ile ilgili bir soru sorulunca, "daha çok beyaz vatandaşın güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü" söyledi.

Trump, CBS'de katıldığı programda George Floyd cinayeti için "korkunç bir olay" dedikten sonra sunucu Catherine Herridge, "Neden Afrikan Amerikalılar kolluk kuvvetleri sebebiyle ölmeye devam ediyor?" diye sordu.

Trump, "Beyaz insanları da öldürülüyor. Ne kadar çirkin bir soru. Beyaz insanlar da öldürülüyor. Hem de çok daha fazla" diye yanıt verdi.

The Guardian, Trump'ın ifadelerinin yanıltıcı olduğunu ifade etti. ABD'de nüfusun yaklaşık yüzde 73'ünü beyaz vatandaşlar oluştururken, yüzde 13'ünü siyah vatandaşlar oluşturuyor.

2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen The Counted projesi, ABD'de siyah bir vatandaşın polis tarafından öldürülme ihtimalinin beyazlara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu göstermişti. Bu oran, 15-34 yaşları arasındaki siyah vatandaşlarda 9 kata kadar çıkıyor.