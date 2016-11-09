Donald Trump oy kullandıktan sonra protesto edildi

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın oy kullandığı seçim merkezinin önünde bazı seçmenlerce protesto edildi.

Trump'ın oy kullandığı seçim merkezininin önünde uzun kuyruklar oluştu. Bazı seçmenler ise Trump'ı protesto etti. Bir seçmen elinde "Hayvan katili Trump" yazılı döviz taşırken, bir grup seçmen de Trump, seçim merkezinden ayrılırken "New York, senden nefret ediyor." şeklinde bağırdı.



Amerikan halkı, 45'inci başkanı belirlemek üzere Demokrat Parti'den Clinton ya da Cumhuriyetçi Parti'den Trump'ı seçmek için sandığa gitti. Diğer iki başkan adayı Liberteryan (Özgürlükçü) Parti adayı Gary Johnson ile Yeşiller Partisi adayı Jill Stein'a ise seçimlerde şans tanınmıyor.