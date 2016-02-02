Müslüman karşıtı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday olması istendi

Dünya kamuoyunda adını Müslümanların ABD’ye girişlerinin yasaklanmasını isteyerek duyuran ve Cumhuriyetçi Parti’den başkan aday adayı Donald Trump’ın da 2016 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, kendisine ulaşan adaylık mektubunda; Trump’ın, “güç ideolojisiyle sağladığı barış tezinin; radikal İslam, IŞİD, nükleer güç sahibi İran ve komünist Çin’e karşı caydırıcı silah olarak kullanılması’’ nedeniyle bu ödülü hak ettiğinin savunulduğunu belirtti.

Nobel’e aday gösterilenler Nobel Komitesi tarafından gizli tutulmakla birlikte, adayları önerenler gösterdikleri adayların ismini açıklayabiliyor. Bu yıl da Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilenlerin bir kısmı kamuoyuna sızmıştı.

Kamoyuna sızan Nobel Barış Ödülü adayları arasında, Avrupa’ya kaçan sığınmacılara yaptıkları yardımlar nedeniyle Yunan adaları sakinleri de bulunuyor. Diğer Barış Ödülü adayları arasında eski NSA analisti Edward Snowden, Papa Françesko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor.

Nobel Barış Ödülü'ne adaylık süreci

Norveç Nobel Komitesi tarafından belirlenen kriterlere sahip herkes, Nobel Barış Ödülü için aday gösterebiliyor. Ödüle aday gösterilenler ve kimler tarafından aday gösterildikleri ancak 50 yıl sonra açıklanabiliyor.

Nobel Vakfı'na göre sadece aşağıda sıralananlar, Barış Ödülü için aday gösterebiliyor:

1. Parlamento ve hükümet üyeleri,

2. Uluslararası mahkeme üyeleri,

3. Üniversite rektörleri; sosyal bilimler, tarih, felsefe, hukuk ve teoloji bölümleri profesörleri; barış araştırma ve dış politika enstitüleri direktörleri,

4. Nobel Barış ödülü sahipleri,

5. Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen örgütlerin kurul üyeleri,

6. Norveç Nobel Komitesi'nin hali hazırdaki ve eski üyeleri,

7. Norveç Nobel Komitesi'nin eski danışmanları

Norveç Nobel Komitesi, Norveç parlamentosu tarafından atanan beş kişiden oluşuyor.