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Dünya

Donald Trump Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi

"Dünyamıza barış getirmek amacıyla yorulmak bilmeden çalıştığı için Trump'tan başka hiç kimse ödülü daha fazla haketmiyor"

03 Mayıs 2018 18:45

ABD'de Cumhuriyetçi kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'ın 2019 Nobel Barış Ödülü'nü alması için Nobel Komitesi'ne mektup gönderdi.

ABD'de 18 Cumhuriyetçi kongre üyesi tarafından Norveç'teki Nobel Komitesi'ne gönderilen mektupta, "Trump'ın Kore savaşının sonlandırılmasındaki çalışmaları, Kore yarımadasını nükleerden arındırması ve bölgeye barışı getirmesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiği belirtildi. 

Mektupta, "Dünyamıza barış getirmek amacıyla yorulmak bilmeden çalıştığı için Trump'tan başka hiç kimse ödülü daha fazla haketmiyor" ifadeleri yer aldı.

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