Donald Trump Jr.: Babam sahtekarlığı ifşa etmek için seçim konusunda topyekûn savaşa gitmeli; muz cumhuriyeti gibi görünmeyi bırakmalıyız

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Donald Trump Jr., ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday olan babasının "oy hırsızlığı" iddialarını tekrarladı ve "Bu pisliği temizlemenin ve bir muz cumhuriyeti gibi görünmeyi bırakmanın zamanı geldi" dedi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "ABD için olabilecek en iyi şey, Donald Trump'ın tüm sahtekarlığı, hileleri, ölmüş veya oy verdiği eyaletten taşınmış olmasına rağmen oy kullananları ifşa etmek için topyekûn savaşa gitmesidir. Bu uzun süredir devam ediyor" yazdı.

Trump Jr, paylaşımının devamında, "Bu pisliği temizlemenin ve bir muz cumhuriyeti gibi görünmeyi bırakmanın zamanı geldi" yazdı

Twitter, kısa süre içinde Trump Jr.'ın "paylaşımını seçim hakkında yanlış bilgi içeriyor olabileceği" gerekçesiyle bayrakladı.

Trump Jr., bu karara tepki gösterdi ve "Tabii ki Twitter bunu sansürlüyor ve bayraklıyor. Neden böyle bir durum olup olmadığını öğrenmek istemeyelim?" şeklinde bir paylaşımda daha bulundu.

Sahtekarlık iddialarının üstüne gidilmesinin insanların seçim sürecine güvenini geri getirebileceğini iddia eden Trump Jr., "Neden potansiyel seçim sahtekarlığını bulmaya karşılar?" diye sordu.