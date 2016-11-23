Donald Trump: İsrail ile Filistinliler arasında barışı sağlayan kişi olmayı isterim

Görevine 20 Ocak'ta başlayacak olan ABD'nin yeni başkanı Donald Trump " İsrail ve Filistinliler arasında barışı sağlayan kişi olmayı isterim. Bu çok büyük bir başarı olur" dedi. Trump önceden iptalini duyurduğu New York Times gazetesi ziyaretini dün gerçekleştirdi. "Gazeteye çok büyük saygım var" diyen Trump "Çok kaba muamale gördüğümü düşünüyorum" eleştirinsinde bulundu.Gazeteyle ilişkisini tersine çevirmek istediğini belirten Trump, "Bunun yaptığım işi daha da kolaylaştıracağı düşüncesindeyim" diye konuştu.

Trump ayrıca gazete için "Maalesef okuyorum. Okumasaydım 20 yıl daha uzun yaşardım" yorumunu yaptı.



Suriye sorununu çözmek zorunda olduklarını belirten Trump, bu konuda kimsede bulunmayan farklı bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi.

Trump, gazeteyi ziyaretinde, NYT'nin açık görüş sayfası çalışanları, editörler, üst düzey yöneticileri ve sahibi Arthur Sulzberger ile bir araya geldi.



Toplantıya katılanların Twitter'da paylaştığı mesajlara göre, 75 dakika süren ve "samimi" bir havada geçen toplantıda Trump, Sulzberger'in yanında oturdu.



Ziyarette, ibadet, fikir ve basın özgürlüğünü düzenleyen ABD Anayasası'nın 1. maddesi, yeni kabine, Filistin-İsrail barışı ve Suriye gibi başlıklar ele alındı.

''İsrail ile Filistin arasında barışı sağlayan kişi olmayı isterim"

Trump, "İsrail ve Filistinliler arasında barışı sağlayan kişi olmayı isterim. Bu çok büyük bir başarı olur" dedi.



Donald Trump daha sonra kızı Ivanka Trump'ın eşi Yahudi asıllı damadı için "Jared Kushner, İsrailliler ve Filistinliler arasında barışa yardımcı olabilir" ifadesini aktardı.

''Çok kaba muamele gördüğümü düşünüyorum"

Trump, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Gazeteye çok büyük saygım vardı. Çok kaba muamele gördüğümü düşünüyorum" dedi.

Bu gazeteyle ilişkisini tersine çevirmek istediğini bildiren Trump, "Bunun yaptığım işi daha da kolaylaştıracağı düşüncesindeyim" diye konuştu.



Trump ayrıca gazete için "Maalesef okuyorum. Okumasaydım 20 yıl daha uzun yaşardım" yorumunu yaptı.



Suriye sorununu çözmek zorunda olduklarını belirten Trump, bu konuda kimsede bulunmayan farklı bir bakış açısına sahip olduğunu söyledi.

''Onları kınıyorum"





Toplantıda, önceki gün aşırı sağcı harekete mensup bir örgütün Washington DC'deki toplantısında Nazi selamıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Elbette bunu reddediyorum ve onları kınıyorum" ifadesini kullandı.



Ayrıca Trump, aynı gün içinde seçim kampanyasında kullandığı radikal vaatlerinden, başkan olduğunda Hillary Clinton'ı yargılayıp hapse göndereceği şeklindeki sözünü geri çektiğini açıkladı.



Bu arada Trump, kabinesinde açıkladığı adayların "beyaz üstünlüğünü savunan Amerikalılar" olduğuna ilişkin aldığı yoğun eleştirilerin ardından Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığına parti içinde başkan adaylığı için yarıştığı siyahi rakibi beyin cerrahi Ben Carson'ı uygun bulduğunu ifade etti.



Toplantının sonunda NYT'i "bir dünya mücevheri" ifadesiyle öven Trump, "Hep birlikte iyi geçineceğimizi umuyorum" açıklamasında bulundu.



Trump, NYT muhabirleriyle toplantı yapacağını geçen pazartesi günü duyurmuş ancak salı sabahı paylaştığı Twitter mesajında "son dakikada toplantının anlaşma şartları değiştiği için görüşmeye gitmeyeceğini" açıklamış, daha sonra da toplantıya gideceğini kaydetmişti.