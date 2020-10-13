Donald Trump'ın Koronavirüs test sonucu negatif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs testi negatif çıktı.

Beyaz Saray, Trump'ın Doktoru Sean Conley'in Koronavirüs tedavisine Beyaz Saray'da devam eden Trump'ın son sağlık durumuna ilişkin hazırladığı notu basınla paylaştı.

Conley, "Trump'a arka arkaya günlerde Abbottt BinaxNOW antijen testiyle yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı" ifadesini kullandı.

Bu testin şu andaki durumunu belirlemek adına, Trump'ın izolasyon döneminde kullanılmadığını belirten Conley, "Trump'ın şu anki durumuna karar vermek için antijen testleriyle birlikte, ek klinik ve laboratuvar veriyi de kullandık." açıklamasını yaptı.