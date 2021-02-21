"Donald Trump haftalar sonra ilk kez kamuoyu karşısında konuşacak"

Eski ABD Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez bir konuşma yapacağı bildirildi. Trump’ın, Demokrat Parti politikaları ve muhafazakâr hareketin geleceği hakkında konuşması beklendiği kaydedildi.

The Hill haber sitesinde, "Trump Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri ilk kez halka açık bir platformda konuşacak." ifadesi yer aldı. Donald Trump'ın, bu ay içinde Florida'nın Orlando kentinde Muhafazakâr Siyasi Hareket Birliği (CPAC) yıllık buluşma toplantısında konuşacağı belirtilirken, toplantı için kesin tarih belirtilmedi.

Haftalar sonra ilk defa kameralar karşısına çıkacak olan Trump’ın, Demokrat Parti politikaları ve muhafazakar hareketin geleceği hakkında konuşması beklendiği kaydedildi.

Donald Trump en son 20 Ocak'ta, ABD'nin Demokrat Başkanı Biden’ın yemin töreni öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken eşi Melania Trump ile kameraların karşısına geçmiş ve kısa bir veda konuşması yapmıştı.