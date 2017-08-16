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Dünya

Donald Trump: George Washington'ın da kölesi vardı, öyleyse onun da heykelini kaldıracak mıyız?

Trump bir kez daha ırkçılığı suçlayamadı: Her iki taraf da suçlu!

16 Ağustos 2017 03:41

ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde düzenlenen eylemlerle ilgili soruları New York'taki Trump Tower'da yanıtlayan Donald Trump, "İki taraf da birbirine sopalarla geldi, izlemesi çok korkunç bir durumdu" diyerek solcuların da diğer gruba 'şiddetle yaklaştığını' söyledi. Amerikan İç Savaşı’nda köleliğin devamından yana Konfederasyon Ordusu’nun komutanı General Robert Edward Lee'nin heykelinin yıkılmasıyla ilgili olarak da "George Washington'ın da kölesi vardı, öyleyse onun da heykelini kaldıracak mıyız?  Neo-Nazilerden bahsetmiyorum, onlar tabii ki kınanmalı ama orada Neonazi ya da ırkçı olmayan gruplar da vardı ve medya onlara adil davranmadı" dedi.

Trump, ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürdüğü için bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sürücünün ise 'katil' olduğunu ekledi. ABD Başkanı, Charlottesville'deki olaylarla ilgili henüz gün yüzüne çıkmamış gerçekler olduğunu vurgulayarak iki tarafta da 'iyi insanlar' olduğunu belirtti.

Irkçılığın kendisi göreve geldiğinden beri iyileştiğini söyleyen Trump, daha çok iş alanı yaratıldıkça ırkçılığın azalacağını öne sürdü.

'Washington'ın da heykelleri kalksın mı?"

Trump, Amerikan İç Savaşı’nda köleliğin devamından yana Konfederasyon Ordusu’nun komutanı General Robert Edward Lee'nin heykelinin yıkılmasıyla ilgili ABD'nin ilk başkanı George Washington'a atıfla bulunarak şunları söyledi: 

"George Washington'ın da kölesi vardı, öyleyse onun da heykelini kaldıracak mıyız? Peki Thomas Jefferson'a ne diyorsunuz, onu seviyor musunuz, çünkü onun da kölesi vardı, onun heykelini de kaldıralım mı? Tarihi değiştiriyorsunuz, kültürü değiştiriyorsunuz. Neo-Nazilerden bahsetmiyorum, onlar tabii ki kınanmalı ama orada Neonazi ya da ırkçı olmayan gruplar da vardı ve medya onlara adil davranmadı."

Charlottesville'de geçen Cuma başlayan olaylarda, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine aşırı ırkçı gruplar protesto gösterileri başlatmıştı.

Karşı grubun ırkçılara tepki göstermesiyle iki grup arasında olaylar çıktı ve bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
Irkçılık karşıtı grubun üzerine arabanın sürülmesiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Trump'a tepki gösterilmişti

ABD Başkanı, şiddet olaylarından birkaç saat sonra "pek çok tarafın sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti kınadığını" belirtmişti.

Bu açıklamada ırkçı ve aşırı sağcı grupların adının anmaması tepkilere yol açmış ve Beyaz Saray'dan bir açıklama daha gelmişti.

Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında, "Başkan açıklamasında, şiddet, bağnazlık ve nefretin her türünü güçlü bir şekilde kınadığını söyledi. Buna tabii ki beyazların üstünlüğünü savunanlar, Ku Klux Klan, neo-Naziler ve tüm aşırılıkçı gruplar da dahil" denildi.

 

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