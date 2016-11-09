Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "Eğer seçimi az bir farkla kaybedersem sonuçları kabul etmeyeceğim, mahkemeye taşıyacağım" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD halkı 45. başkanını seçmek için sandık başında. Demokratlar adayı Hillary Clinton, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile yarışıyor. Barack Obama'nın ardından ABD'nin yeni başkanının kim olacağı sabaha karşı belli olması bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Manhattan'da oyunu kullanacağı seçim merkezine eşi Melania Trump ile yerel saat ile 11'e doğru geldi. Trump oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek üzere New York'ta partisinin merkezine gitti. Burada bir açıklama yapan Trump, seçimi az bir farkla kayberse sonuçlara itiraz edip mahkemeye taşıyacağını söyledi.