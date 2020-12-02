Trump'tan Noel resepsiyonunda "Beyaz Saray'da dört yıl daha" sinyali

Donald Trump, Noel resepsiyonu sırasındaki konuşmasında Beyaz Saray'da dört yıl daha geçirmek istediğini ima etti. Trump, "Harika bir dört yıl geçirdik. Yeni bir dört yıl için çalışıyoruz, olmazsa dört yıl sonra yeniden görüşürüz" dedi.

CNN'in aktardığı habere göre, resepsiyona yakın bir kaynak Noel için gerçekleştirilen etkinlikle maske takanların sayısının az olduğunu ve kalabalık bir ortam olduğunu aktardı. Resepsiyonda konuşan Trump, Beyaz Saray'da dört yıl daha geçirmeyi hedeflediği; bunun 2021 ya da 2025'te olabileceğini söyledi. Trump, "Harika bir dört yıl geçirdik. Yeni bir dört yıl için çalışıyoruz, olmazsa dört yıl sonra yeniden görüşürüz" dedi.

Kaynağın aktardığına göre, Trump resepsiyonda seçimi kendisinin kazandığı iddiasını yineledi ve "Ama bundan hoşlanmadılar" dedi.

4 Kasım'da gerçekleşen ABD genel seçiminde kazanan Joe Biden oldu. Donald Trump hâlâ seçimde usülsüzlük olduğuna dair iddialarını sürdürse de yakınları, Trump'ın 2024 adaylığı için açık kapı bıraktığını söylüyor.