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Dünya

Donald Trump: Çin, seçimleri Biden'ın kazanmasını istiyor

"Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır"

26 Ağustos 2020 20:59

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti. Trump, "Biden kazanırsa borsamız çöker" dedi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa, ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır" ifadesini kullandı. 

"Borsamız tam anlamıyla çöker"

Ayrıca Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker" görüşünü savundu.

Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.

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