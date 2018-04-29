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BBC Türkçe

Donald Trump: Brunson Türkiye'de yok yere yargılanıyor, ben ondan daha casusum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de hapiste tutulan ve bu haftaki duruşmasında tutuksuz yargılanma talebi kabul edilmeyen pastör Andrew Brunson'la ilgili bu sabah bir paylaşım yaptı ve "Brunson, Türkiye'de yok yere yargılanıyor. Ona casus diyorlar ama be

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de hapiste tutulan ve bu haftaki duruşmasında tutuksuz yargılanma talebi kabul edilmeyen pastör Andrew Brunson'la ilgili bu sabah bir mesaj yayınladı.

Twitter'daki hesabından açıklama yapan Trump "ABD'li Hristiyan lider ve iyi bir centilmen olan Pastör Andrew Brunson, Türkiye'de yok yere yargılanıyor" dedi ve ekledi:

"Ona casus diyorlar ama ben ondan daha casusum.

"Umarım ait olduğu güzel ailesine ve evine dönmesine izin verilir."

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/986432143189512192

Pastör Brunson, Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldı ve ifade için gittiklerinde gözaltına alındı. Eşi Norine Brunson, 13 gün sonra serbest bırakıldı. Pastör Brunson ise Gülen yapılanmasına üye olduğu şüphesiyle tutuklanmıştı.

Basında yer alan haberlerde, Pastör'ün bir gizli tanığın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığı bildirildi.

Brunson, daha sonra Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada bu kez de "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklanması talep edildi.

İddianamede kilisesinde PKK ile Gülen Cemaati'ni "övücü ve bölücü içerikli konuşmalar" yapmakla suçlanan Brunson'ın evindeki aramalarda "çok sayıda dijital materyal" ele geçirildiği vurgulandı.

Brunson'ın ayrıca Mayıs ve Haziran 2013'teki Gezi Parkı'na alışveriş merkezi yapılması planının protesto için düzenlenen eylemlerin organizatörlerinden biri olduğu da iddia edildi.

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