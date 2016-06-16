Donald Trump, Belçika'nın şehir olduğunu sanıyor!

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı işadamı Donald Trump, Atlanta’da gerçekleştirdiği mitingde Belçika’nın bir ülke olduğunu unuttu.



Avrupa’daki terör saldırılarını hatırlatan Trump, “Belçika çok güzel bir şehir” diyerek Belçika hakkındaki gaflarına bir yenisi ekledi.

trsputnik'in haberine göre; Trump daha önce de FOX FOX Business Network’e yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 20 sene önce Brüksel’e gitmiştim, çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Şimdiyse cehennemde yaşamak gibi” demişti.

Hillary Clinton gönderme yaptı

Öte yandan Trump’un bu gafına, Demokrat Parti’den başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kayıtsız kalamadı ve "Belçika Donald Trump'un en sevdiği şehir" diyerek, göndermede bulundu.