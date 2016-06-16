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Dünya

Donald Trump, Belçika'nın şehir olduğunu sanıyor!

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı gaflar

16 Haziran 2016 21:51

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı işadamı Donald Trump, Atlanta’da gerçekleştirdiği mitingde Belçika’nın bir ülke olduğunu unuttu.

Avrupa’daki terör saldırılarını hatırlatan Trump, “Belçika çok güzel bir şehir” diyerek Belçika hakkındaki gaflarına bir yenisi ekledi. 

trsputnik'in haberine göre; Trump daha önce de FOX FOX Business Network’e yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 20 sene önce Brüksel’e gitmiştim, çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Şimdiyse cehennemde yaşamak gibi” demişti.

 

Hillary Clinton gönderme yaptı

 

Öte yandan Trump’un bu gafına, Demokrat Parti’den başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton kayıtsız kalamadı ve "Belçika Donald Trump'un en sevdiği şehir" diyerek, göndermede bulundu.

 

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