Donald Trump: Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor

Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kahvaltıda bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Berlin ile Moskova arasındaki enerji anlaşmasını eleştirdi ve Rusya'nın gaz tedariki vasıtasıyla Almanya'yı kontrol ettiğini savundu.

''Neden Almanya enerji ihtiyacını Rusya'dan karşılıyor?''

ABD Başkanı 'korunulması gereken ülke' olarak bahsettiği Rusya'ya ödenen paraya dikkat çekerek "Diyorlar ki 'Bir dakika, sizi Rusya'ya karşı korumamız gerekiyordu ancak neden Rusya'ya enerji için milyarlarca dolar ödüyorsunuz? Neden NATO'daki ülkelerimiz, yani Almanya enerji ihtiyacının büyük kısmını Rusya'dan karşılıyor?'' diye konuştu.

''Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor''

Trump, Stoltenberg'e "Almanya ileride neredeyse ülkelerinin yüzde 70'inin Rus doğalgazıyla kontrol edildiği bir yer ülke olacak. Sence bu uygun mu? diyerek "Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor. Çünkü enerjisinin yüzde 60- yüzde 70'ini Rusya'dan alıyor" dedi.

Ardından ittifakın savunma harcamalarına daha fazla maddi katkı yapmaları konusunda NATO üyelerine çağrı yapan Trump yıllar boyunca ABD'li vergi mükelleflerinin 'adil olmayan' bir şekilde bu yükü omuzladığını savundu.

Trump "Bence bu ülkeler bunu (maddi katkıyı) 10 yıllık bir periyodda değil hemen arttırmalı. Almanya zengin bir ülke. 2030 itibarıyla az bir artıştan bahsediyorlar. Bunu hemen yarın yapabilirler ve sorun yaşamazlar" dedi.

Trump ardından sözlerini şöyle sürdürdü:

''Eğer bakarsanız Almanya Rusya'nın bir esiri. Kömür madenlerini kapattılar, nükleer santralleri kapattılar. Doğal gaz ve petrolün büyük kısmını Rusya'dan alıyorlar. Bence bu NATO'nun ilgilenmesi gereken bir mesele ve çok uygunsuz"

Trump zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşecek. Ardından pazartesi günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geçerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez ikili formatta bir araya gelecek.

''Harcamaların yükünü paylaşmayı herkesin kabul etti''

Stoltenberg ise Trump'a 'NATO üyelerinin farklılıklarına rağmen birlikte çalışabildiği' yanıtını verdi. 'Güçlü bir NATO'nun, hem Avrupa hem de ABD'nin yararına olduğunu' söyleyen Stoltenberg, savunma harcamaları konusunda Trump'ın 'çok doğrudan bir dil kullandığını' ancak 'bu harcamaların yükünü paylaşmayı herkesin kabul ettiğini' söyledi.

Rusya'nın Almanya'ya tedarik ettiği gaz miktarını ikiye katlayacak olan ve Baltık Denizi'nin atlından geçen boru hattı projesi; Kuzey Akım-2 hakkında da konuşan Stoltenberg, bu konu hakkında NATO'nun bir karar verme hakkı olmadığını bunun ulusal bir mesele olduğunu söyledi.

Trump'ın eleştirdiği 'Kuzey Akım-2' adlı boru hattının inşasına siyasi destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Akım-2 parojesinin 'bir özel ticari girişim' olduğunu belirterek ve Alman vergi mükelleflerinin cebinden proje için para çıkmadığını söyledi.

Boru hattına ABD'nin yanı sıra bazı diğer AB üyeleri de karşı çıkıyor.