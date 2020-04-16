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Donald Trump: ABD piyasaları rekor seviyelere yükselecek

16 Nisan 2020 08:52

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs salgınına karşı yürüttükleri mücadeleyi yakında kazanacaklarını ve ABD piyasalarını rekor seviyelere yükseleceğini iddia etti.

Washington'da düzenlenen Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında konuşan Trump, Covid-19 pandemisi başlamadan önce, "ABD ekonomisinin dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi ekonomi olduğuna" ilişkin görüşünü yineledi ve enfeksiyonun yayılmasının durdurulmasının ardından ekonominin hızla toparlanacağını savundu.

Trump, basın toplantısından önce yaptığı bir açıklamada da, ABD'de ekonominin, diğer ülkeler daha çok zamana ihtiyaç duyarken, yakın zamanda, "hatta 1 Mayıs'tan da önce" açılabileceğini ileri sürdü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen günlerde yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda ABD ekonomisinin 2020 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 5,9 küçülme olarak revize etti.

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