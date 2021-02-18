Donald Trump: 2024'te aday olup olmayacağımı söylemek için henüz erken

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te başkan adayı olup olmayacağı ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı ve "henüz karar vermek için çok erken" dedi.

Newsmax'ten Greg Kelly'nin sorularını yanıtlayan Trump, "Henüz bir şey söylemek için çok erken ama birçok iyi anket gördüm" dedi.

"Çok fazla destek alıyoruz" diyen Trump, "Henüz aday olacağım veya olmayacağım demeyeceğim ama anketler uçuyor. Hakkında azil süreci başlatılan benim ama bana destek artıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, yaklaşık bir ay önce Beyaz Saray'dan ayrılmasından bu yana kameraların karşısına çıkmıyordu ancak muhafazakar radyo programcısı Rush Limbaugh'un ölümünden sonra bir dizi söyleşi verdi.