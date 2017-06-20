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Dünya

Donald Trump 16 ayda 596 milyon dolar gelir elde etti

Trump mal beyanında bulundu

20 Haziran 2017 23:03

Gayrimenkul zengini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin günümüzdeki başkanı Donald Trump, oldukça ilginç bir karar alarak kendi isteğiyle mal beyanında bulundu.

ABD Hükümeti Etik Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada Donald Trump'un kendi isteğiyle bulunduğu mal beyanında; şirketlerinin geçen yılın başından itibaren 16 ayda en az 596 milyon dolar gelir elde ettiği ve en az 315 milyon dolar borcu olduğu belirtildi.

Ocak 2016-Nisan 2017 dönemlerini kapsayan 96 sayfa uzunluğundaki raporda belirtilenlere göre Donald Trump, 596 milyon dolar olarak belirtilen gelirinin neredeyse yarısını golf tesislerinden elde etti. Oldukça ilginç bilgilerin yer aldığı raporda belirtilenlere göre; Amerika Birleşik Devleri'nin yeni başkanı Donald Trump'un mal varlığının değerinin, en az 1.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Donald Trump'un toplam mal varlığı hakkındaki tartışmalardan yola çıkılarak yapılan yorumlarda ve Forbes'in belirttiğine göre Donald Trump'un toplam servetinin 4,5 milyar doları bulduğu belirtiliyor; ancak kendisinin yaptığı açıklamalara göre de toplam mal varlığı 8-10 milyar dolar civarında.

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