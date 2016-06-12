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Domuza işkence yapıp, fotoğrafını paylaştılar

Ağrı'da çoban köpeklerinin saldırıp yaraladığı domuzu, kafasına taşla vura vura öldürdüler

12 Haziran 2016 20:24

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Üçgöze köyü yakınlarında gördükleri domuzu taşlayarak öldüren kişiler, daha sonra çektikleri fotoğrafları sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

Doğubayazıt-Ağrı karayolu üzerinde Üçgöze köyü yakınlarında ana yola inen domuza çoban köpekleri saldırdı. Ardından yaralanan domuzun yanına gelenler, ellerine aldıkları taşla yerdeki hayvanın başını ezdi.

DHA'nın haberine göre; domuz olay yerinde ölürken, bu kişiler kanlar içindeki domuzun ölüsünün yanında çektikleri fotoğrafları, ’Bu da bizim bölgenin domuzu’, ’Köyümüzün yakınında ele geçirdiğimiz’ gibi ifadelerle paylaştı. Yapılan bu paylaşıma, birçok kişi sert tepki gösterdi.

 

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