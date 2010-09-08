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DOMUZA ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ   İZMİR (A.A)

08 Eylül 2010 13:30

-DOMUZA ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ   İZMİR (A.A) - 08.09.2010 - İzmir'in Karaburun ilçesinde yola çıkan domuza çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İzmir-Çeşme otobanında seyreden Mustafa Taşyakan'ın kullandığı 35 HA 1915 plakalı otomobil, Karaburun ilçesi yakınlarında aniden yola çıkan domuza çarptı. Devrilen araçta bulunan Nuray Akkulliler (31) olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ile Ferhat Kozay (27) ve Ayşe Gizem Gördük (12), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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