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DOMUZA BENZETTİ, KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ  KAĞIZMAN (A.A)

22 Eylül 2010 14:06

-DOMUZA BENZETTİ, KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ  KAĞIZMAN (A.A) - 22.09.2010 - Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi bahçesinin önünde gördüğü komşusunu yaban domuzu zannederek tüfekle öldürdü. Kümbet Mahallesi Başevler mevkisinde E.D, gece geç saatlerde bahçesinde bulunduğu sırada sulama kanalına doğru gelen komşusu Kazım Kaya'yı (56) yaban domuzu sanması üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Kaya, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Komşusunu vurduğunu fark eden E.D, yaralı Kaya'yı özel otomobiliyle Kağızman Devlet Hastanesine götürdü. Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.D'yi gözaltına aldı.

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